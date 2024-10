NAC pakt derde competitiezege, NEC met 1-0 verslagen

NAC Breda heeft zijn derde competitiezege binnen. De formatie van Carl Hoefkens won de thuiswedstrijd tegen NEC met 1-0. Het enige doelpunt werd in de 81e minuut gemaakt door Dominik Janosek. De wedstrijd moest het meer van de spanning dan van goed voetbal hebben. NAC speelde de laatste 20 minuten met tien man, omdat Saná Fernandes de rode kaart had gekregen. De ontmoeting werd in het laatste kwartier even stilgelegd nadat er een muntje op het veld was gegooid.

‘NAK-NEK’ werd in mei 2021 voor het laatst in competitieverband gespeeld. Inzet was toen promotie naar de Eredivisie. De thuisclub verloor in de slotminuut met 1-2, waardoor NEC afscheid mocht nemen van de Keuken Kampioen Divisie en de Bredase ploeg (nog) niet.

Beide supportersscharen keken uit naar de hernieuwde confrontatie, maar ze werden slechts zelden echt vermaakt. Serieuze kansen werden er amper uitgespeeld. NAC was nog de meest gevaarlijke ploeg. NEC stelde zich wat behoudend op, waarschijnlijk omdat het wat vaste krachten miste.

In de 69e minuut sloeg de vlam in de pan nadat Fernandes op eigen helft, vlakbij de zijlijn, een beuk had gekregen van NEC-aanvaller Basar Önal. De Portugese NAC-aanvaller, die nota bene debuteerde in de basis, reageerde zich af op Sami Ouaissa en kon inrukken.

Enkele minuten later wond het NAC-publiek zich andermaal op toen aanvoerder Jan Van den Bergh een vrije trap claimde, maar juist geel kreeg wegens een hoop misbaar. Vervolgens liep scheidsrechter Ingmar Oostrom op NAC’s keeperstrainer Gábor Babos af en trakteerde hem op rood. De Pool, oud-doelman van onder meer NEC, kreeg wegens commentaar zijn tweede gele kaart.

Weer even later werd de ontmoeting tijdelijk stilgelegd. Ondanks een man minder kwam NAC stevig opzetten. In de 81e minuut viel de beslissing. Janosek scoorde, via de binnenkant van de paal, met een prachtige vrije trap. NEC stelde er ook daarna niets tegenover en zakt door de nederlaag naar de 16e plaats op de ranglijst. NAC neemt voorlopig de 12e positie in.