Deze international maakt indruk op Bosz: 'Hij is altijd zo geconcentreerd'

Het was moeizaam, zeer moeizaam. PSV won zaterdagavond voor de achtste keer op rij, maar tegenstander Sparta Rotterdam had zeker een puntje verdiend. Trainer Peter Bosz dankte onder andere zijn doelman Walter Benitez die erg belangrijk was en de 2-2 voorkwam. "Het is heel knap wat hij presteert."

De Argentijnse doelman ontbrak tijdens de eerste Champions League-wedstrijd tegen Juventus omdat hij vader was geworden. Daarna keerde hij terug in de basis en bewijst hij wekelijks een betrouwbare doelman te zijn. Peter Bosz: "Bij ons krijgt hij meestal weinig te doen, maar Walter staat er als hij er moet staan. Ook tegen Sparta Rotterdam greep hij in toen het moest. Hij is altijd zo geconcentreerd."

Benitez zelf is blij dat hij het team kan helpen. "Soms krijg ik in de hele wedstrijd maar een of twee dingen te doen. Vandaag was dat anders, we waren met tien man klaar voor een oorlog. Ik ben heel blij met de drie punten." Benitez vertrekt nu naar Argentinië waar hij zich mag melden bij de nationale ploeg. "Voor mij het sterkste team ter wereld. Ik ben blij dat ik er weer bij ben."

Bosz was na afloop opvallend kritisch op zichzelf. "Onze wedstrijden zijn nooit saai, alleen vandaag op een andere manier. Het begin van de wedstrijd was niet goed van ons, Sparta was beter en gevaarlijker. We kregen de druk er niet goed op en de veldbezetting was niet goed. Ondanks dat kwamen we op voorsprong dankzij een absolute wereldgoal van Luuk de Jong. In de rust heb ik ingegrepen, ik had het gewoon niet goed neergezet."

Na afloop was er enorme opluchting bij de trainer. "Dat deze ploeg na de rode kaart van Matteo Dams de winst over de streep trekt, zegt wel iets. En dat na een intense wedstrijd eerder deze week tegen Sporting CP. Maar wat kwamen we goed weg. De late tegentreffer was echt minimaal buitenspel. Maar ik ben hartstikke blij, we staan met 24 uit 8 bovenaan."

