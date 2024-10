Achtste competitienederlaag voor RKC Waalwijk op rij

Als je in de hoek zit waar de klappen vallen, dan blijft je niets bespaard. RKC Waalwijk heeft dat ook in de achtste speelronde van de Eredivisie ervaren. De hekkensluiter kwam al heel snel op voorsprong bij FC Utrecht, maar in de 28e minuut kreeg Aaron Meijers de rode kaart en meteen daarna maakte Nick Viergever gelijk. In de tweede helft kwam RKC er niet meer aan te pas, al doet de eindstand (3-2) anders vermoeden.

De openingstreffer kwam op naam van Denilho Cleonise. RKC maakte het subtopper FC Utrecht daarna knap lastig, maar juist de ervaren Meijers bracht zijn ploeg in de problemen door een veel te harde overtreding. In eerste instantie kreeg hij geel, maar op advies van de VAR werd die kaart omgezet in een veldverwijzing.

Amper bekomen van deze zoveelste teleurstelling dit seizoen, kreeg RKC direct de gelijkmaker om de oren. Tot aan de rust wist de formatie van de voormalige Utrecht-trainer Henk Fraser de schade te beperken. Nadat Paxten Aaronson de 2-1 had laten aantekenen, was het gedaan met het Waalwijkse verzet. David Min, vorig seizoen nog topscorer bij RKC, strooide nog wat extra zout in de wonde door op fenomenale wijze 3-1 te scoren. Een paar knappe passeerbewegingen besloot hij met een geweldig afstandsschot.

In de 80e minuut bracht Richonell Margaret de achterstand terug door vanaf elf meter de bal over de lijn te schieten. Ook hier moest een arbitrale beslissing door de VAR worden herroepen. Verder kwam RKC niet. Zelfs het inbrengen van de geboren Utrechter Mo Ihattaren mocht niet baten: de achtste (!) competitienederlaag op rij was onafwendbaar.