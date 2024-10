112-nieuws: hardrijders betrapt • auto crasht, bestuurder ontkent alles

08.42

Een 54-jarige vrouw is afgelopen nacht aangehouden in een huis in Boxtel. Ze had daar ruzie en weigerde weg te gaan. Ook de agenten lukte het niet de vrouw te overreden. Daarop hielpen de agenten haar een handje. Maar ze stribbelde tegen en sloeg een van de agenten in het gezicht. Daarop werd ze aangehouden.