112-nieuws: koeien en paard aan de wandel • illegale raveparty gestopt

In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant.

Liveblog

05.08 Koeien aan de wandel Twee koeien liepen afgelopen nacht op het kruispunt van de Oirschotsebaan met de Vossenhoorn in Moergestel. Iemand die de dieren zag wandelen, waarschuwde de politie. "Een van de koeien maakte daar vrienden met een koe in het weiland", laat een agent weten.

Foto: Instagram politie Groene Beemden Ook agenten van de politie Best-Oirschot waren afgelopen nacht in de weer met dieren. Zij kregen een melding over een loslopende pony. Die hebben ze terug in de wei gezet. Foto: Instagram politie Best-Oirschot

03.16 Beginnende raveparty in bossen gestopt In de bossen bij Son heeft de politie afgelopen nacht een beginnende raveparty beëindigd. De bezoekers werden weggestuurd. Foto: Instagram politie Frans

02.35 Derde avond op rij autobrand in Eindhoven Voor de derde dag op rij werd gisteravond laat een auto door brand verwoest in Eindhoven. Dit keer aan de Kalverstraat. Eerder deze week gebeurde dit al aan de Rooijakkersstraat, in de Moreelselaan en in de Koenraadlaan. Ook nu houdt de politie rekening met opzet. Ook bij de autobrand aan de Kalverstraat in Eindhoven wordt rekening gehouden met opzet (foto; SQ Vision).

01.42 Twee auto's en busje door brand verwoest in Den Bosch Bij een flat aan de Hoge Slagen in Den Bosch zijn afgelopen nacht twee auto's en een busje door brand verwoest. Het vuur werd rond kwart over twaalf ontdekt. De brand was bij de middelste auto uitgebroken en daarna overgeslagen. Lees hier meer. De brand in Den Bosch trok ondanks het nachtelijke tijdstip flink wat bekijks (foto: Bart Meesters). De brandweer was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat de auto's en het busje zwaar beschadigd raakten (foto: Bart Meesters).