Slechtste seizoensstart ooit bijna werkelijkheid voor RKC Waalwijk

De slechtste seizoensstart ooit in de Eredivisie dreigt werkelijkheid te worden voor RKC Waalwijk. Na de nederlaag zaterdagavond tegen FC Utrecht staan de Waalwijkers na acht duels nog altijd op nul punten. FC Volendam en MVV Maastricht beleefden eerder ook zo'n slechte seizoensstart. In de thuiswedstrijd op zaterdagavond tegen FC Twente moet blijken of RKC het negatieve record alleen in handen krijgt.

In het seizoen 1963-1964 startte Volendam met acht opeenvolgende nederlagen in de Eredivisie. In Utrecht tegen DOS lukte het de Volendammers vervolgens om het eerste punt te pakken. MVV Maastricht beleefde zo'n zelfde miserabele start in het seizoen 1968-1969. Een gelijkspel tegen NAC leverde MVV destijds het eerste punt op. Lukt het RKC thuis in de wedstrijd tegen FC Twente níet om minimaal gelijk te spelen dan hebben de Waalwijkers het negatieve record van de slechtste seizoensstart ooit alleen in handen: een doemscenario. De Waalwijkers hebben dankzij de interlandperiode, waardoor er komend weekend geen competitie is, extra tijd om zich voor te bereiden op de wedstrijd tegen Twente, de huidige nummer vier van de Eredivisie.

