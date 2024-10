Rens (11) wil molenaar worden en heeft nu ook zijn vader aangestoken

Rens Essinger van elf jaar zit liever in de molen graan te malen dan achter zijn scherm te gamen. In Lieshout zijn ze erg gelukkig met deze molenliefde van Rens. Zijn vader raakte ook enthousiast en haalde zijn molenaarsdiploma. De toekomst voor dit rijksmonument lijkt nu in goede en jonge handen.

In Lieshout hebben ze twee molens die rijksmonument zijn. De elf jarige Rens is kind aan huis bij molen de Leest. "Volgend jaar is 125 jaar oud", vertelt Rens trots in het Omroep Brabant-programma Brabants Buske. Rens komt al sinds zijn derde op bezoek bij de molen. Hij kan niet wachten tot hij zelf aan de slag mag als molenaar. Net als voor het autorijbewijs, moet hij dan eerst achttien jaar worden. "Maar ik mag op mijn zeventiende al examen doen, zodat ik gelijk kan beginnen zodra ik jarig ben."

"Ik vertel dat dit écht is en niet virtueel."