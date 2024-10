Mathieu van der Poel domineert en is nu ook wereldkampioen gravel

Mathieu van der Poel is zondag in het Belgische Leuven wereldkampioen gravel geworden. Op ruim dertien kilometer van de finish plaatste Van der Poel (29), alleskunner op de fiets, zijn beslissende aanval. Hij liet zijn medevluchter, de Belg Florian Vermeersch, achter en reed solo naar de streep. "Leuk om ook dit af te kunnen vinken", zei de kersverse wereldkampioen na afloop van de race.

Wedstrijdverloop Van der Poel vertrok zondag als topfavoriet en maakte die verwachtingen volledig waar. Hij maakte de wedstrijd en was steeds voorin te vinden. Al vroeg in koers, na zo'n zeventig van de 182 kilometer, probeerde hij er al alleen vandoor te gaan. Hij werd echter teruggepakt waarna een grote kopgroep van zestien ontstond. Hierin naast Van der Poel onder meer ook de thuisfavoriet Jasper Stuyven, zijn landgenoten Tim Merlier, Gianni en Florian Vermeersch en ook de wereldkampioen van vorig jaar Matej Mohoric uit Slovenië.

Meestercrosser

Het gravel fietsen is een discipline die tussen het wegwielrennen en het veldrijden en mountainbiken in zit. De renners rijden behalve over asfalt vele kilometers over verschillende ondergronden. Zo leidde het parcours in en rond Leuven hen onder meer over bos- en grindpaden en kasseien. Niet zo gek dus dat er juist van Van der Poel, meestercrosser, veel werd verwacht. Hij veroverde immers al zes keer de wereldtitel in het veld en ook werd hij vorig jaar in Glasgow al wereldkampioen op de weg.

Unieke prestatie

Het was in Leuven de derde editie van het WK Gravel. Met zijn overwinning leverde de Nederlander een unieke prestatie. Hij is nu in het mannenpeloton de eerste renner ooit die wereldkampioen in het veld, op de weg én in het gravelen wordt.

Zaterdag was het al aan de vrouwen op het WK Gravel in Leuven. Toen was het Marianne Vos die de titel wist te pakken.

Afgelopen zondag werd Van der Poel nog derde op het WK op de weg. Hij moest in Zürich de Sloveen Tadej Pogacar en de Australiër Ben O'Connor voor laten gaan. In die wedstrijd bleek al dat het met de vorm van Van der Poel wel goed zat. Vorm die een week later niet verdwenen bleek.