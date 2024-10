Groot waterlek verandert straat in rivier, auto's dreigen in gat te vallen

Een groot waterlek veranderde zondagnacht de Kruiskampsingel in Den Bosch in een rivier. De waterleiding sprong rond kwart over een, door nog onbekende oorzaak.

Door het stromende water werd veel zand weggespoeld. Daardoor ontstond een groot gat in de weg. Twee geparkeerde auto`s dreigden in dit gat te verdwijnen. Een van deze auto`s kon door de eigenaar snel verplaatst worden. de tweede kon de brandweer met een sleepkapel weg te trekken.

Twee auto's dreigden in een groot gat te verdwijnen (foto: Bart Meesters).

Grote modderpoel

Rond de klok van halfdrie was Brabant Water aanwezig. Die sloot de waterleiding af. Nadat het meeste water was verdwenen, bleef op de weg een grote modderpoel over. Een aannemersbedrijf werd door Brabant Water ingeschakeld om het lek te dichten. Deze werkzaamheden zullen vermoedelijk tot in de ochtend duren. Door het waterlek kwamen 34 huizen aan de Kruiskampsingel zonder water te zitten.

De weg veranderde in een grote modderpoel (foto: Bart Meesters).

Veel bekijks

Ondanks het nachtelijke tijdstip trok alles heel wat bekijks. De gemeente zette de weg af met hekken.