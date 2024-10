Bewoners zien straat in rivier veranderen: 'Het zal je huis binnenlopen'

Jan keek samen met andere bewoners van de Kruiskampsingel in Den Bosch zondagnacht vreemd op. Hij zag de straat in korte tijd in een rivier veranderen. De oorzaak? Een lek in de waterleiding. De leiding sprong rond kwart over een 's nachts door nog onbekende oorzaak.

Jan lag net een kwartier op bed toen hij werd gewekt door een buurman. "Hij zei dat alles op straat in een keer onder water stond." Meerdere bewoners liepen naar buiten om te kijken wat er aan de hand was.

"De auto van de buren zakte bijna weg."

Door het stromende water spoelde veel zand weg. Daardoor ontstond een groot gat in de weg. Twee geparkeerde auto`s dreigden in dit gat te verdwijnen. Jan zag het gebeuren. "Onder meer de auto van de buren zakte bijna weg. De brandweer heeft die uit het gat dat was ontstaan getrokken." De andere auto kon nog snel door de eigenaar verplaatst worden.

Op de Kruiskampsingel ontstond een groot gat (foto: Bart Meesters).

"Het water zal maar je huis binnenlopen..."

Rond de klok van halfdrie 's nachts was Brabant Water aanwezig. Die sloot de waterleiding af. Nadat het meeste water was verdwenen, bleef op de weg een grote modderbende achter. Of Jan geschrokken is? "Nou ja, geschrokken... Het zal je auto maar wezen. Of het water zal je huis maar binnenlopen... Dan zit je met een grote ellende."

"Getroffen huizen hebben aan het eind van de middag weer water."

Brabant Water schakelde een aannemersbedrijf in om het lek te dichten. Hoe het lek kon ontstaan, is Brabant Water maandagochtend nog niet duidelijk. "Soms raakt er nu eenmaal iets lek", vertelt woordvoerder Pieter Hiemstra van Brabant Water. "Dit moeten we nader onderzoeken." Door het waterlek kwamen 34 huizen aan de Kruiskampsingel zonder water te zitten. "We verwachten dat deze mensen aan het eind van de maandagmiddag weer water hebben."