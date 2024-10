Dit zijn de drie nieuwe sterrenrestaurants in onze provincie

Opnieuw blijkt dat in onze Bourgondische provincie plaats is voor veel culinair talent. Drie nieuwe restaurants zijn namelijk onderscheiden met een Michelinster. Dat werd maandag duidelijk in Maastricht, waar de sterren bekend werden gemaakt. De chef-koks van achtereenvolgens Sabero in Leende, Restaurant 1857 in Roosendaal en Odille in Sint-Oedenrode werden één voor één onder luid applaus op het podium geroepen.

Eén restaurant in onze provincie is zijn sterrenstatus kwijtgeraakt. De Rozario in Helmond onder leiding van chef Jermain de Rozario had sinds 2018 een ster, maar is die sinds deze maandag kwijt.

Reacties chefs

Chef Joey van Heesbeen van Restaurant 1857 in Roosendaal was zichtbaar enthousiast toen zijn naam werd genoemd. "Ik sta te trillen op mijn benen", zei hij tijdens de bekendmaking. Chef Nico Boreas, van Sabero uit Leende, stond er juist heel ontspannen bij. De uitreiking was voor hem dan ook bekend terrein, hij had al eerder twee sterren met restaurant Boreas in Heeze. Sonja Boreas, de vrouw van Nico, viel ook in de prijzen. Zij won de Service Award voor beste gastheer of gastvrouw.

Chef Casimir Evens van Odille in Sint-Oedenrode reageerde relatief rustig, maar wel heel blij op het nieuws van de ster. Hij zei het bijzonder te vinden zijn ding te kunnen doen in een 'serene' zaak: "Het bord spreekt, dat is onze intentie."

Groene ster

Chef Gijs Kemmeren van restaurant Vannu uit Bavel viel ook in de prijzen. Het restaurant ontving een zogenoemde Groene Ster. Dat is een onderscheiding speciaal voor restaurants die uitblinken op het gebied van duurzaamheid en duurzame ingrediënten.

In totaal heeft onze provincie nu negentien restaurants die bekroond zijn met een of twee sterren. Vorig jaar waren dat er achttien. Restaurant Vigor in Vught dat een ster had, ging onlangs failliet en De Rozario in Helmond verloor zijn ster deze maandag dus ook.