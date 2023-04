Nico en Sonja hadden Michelinsterren maar nu koken ze in hun eigen huis

Het is maar een paar passen van hun drukke werkplek naar de comfortabele hoekbank met televisie. Sonja en Nico Boreas uit Leende openden op 17 maart hun nieuwe restaurant Sabero. Locatie: in hun eigen woning. Het echtpaar runde eerder sterrenrestaurant Sabero in Roermond, maar besloot die te sluiten. En dus verloren ze ook hun twee Michelinsterren. “Maar dat wisten we van tevoren.”

Kleinschalig. Minder personeel. Intiemer. Het was al langer de wens van Sonja en Nico. In hun nieuwe huiskamerrestaurant is plek voor twaalf tot zestien gasten. Koken doen ze in hun eigen keuken die deel uitmaakt van hun privéwoonkamer. Het restaurant zit in een aanbouw, maar gasten kunnen wel in de keuken kijken.

En die zijn erg enthousiast en lopen soms ook even de keuken binnen volgens Sonja. “We hebben altijd heel dicht bij ze gestaan. We besteden graag veel aandacht aan iedere gast.”

Sabero is gevestigd in een grijze strakke villa in Leende. “Eigenlijk wilden we een karakteristieke boerderij”, zegt Sonja. “Maar toen we dit huis zagen, wisten we dat het hier moest komen.”

Er moest wel een horecavergunning aangevraagd worden, maar dat liep soepel. “Gelukkig maakte niemand bezwaar”, zegt Sonja. “Ook de buurt is enthousiast. De enige voorwaarde was wel dat we de parkeerplaatsen op ons eigen terrein aanlegden. Dat was geen probleem.”