Restaurant Noble in Den Bosch raakt Michelinster kwijt

Restaurant Noble in Den Bosch is zijn Michelinster kwijtgeraakt. Dat bleek maandag tijdens de jaarlijkse uitreiking van de Michelinsterren in het Amsterdamse DeLaMar Theater. Eigenaar Edwin Kats is zondag door Michelin op de hoogte gebracht.

"Het slechte nieuws is inmiddels ingedaald", zegt eigenaar Edwin Kats in een eerste reactie. "We hebben het geaccepteerd en gaan er volle goede moed tegenaan om de Michelinster terug te verdienen. We hebben een goed team met jonge talenten. Ik ben ervan overtuigd dat we ster terug gaan krijgen." Dit zijn de Brabantse sterrenrestaurants: Tribeca in Heeze (2 sterren)

Lindehof in Nuenen (2 sterren) De Treeswijkhoeve in Waalre (2 sterren)

Wolfslaar in Breda

Noble Kitchen in Cromvoirt

Wiesen in Eindhoven

Zarzo in Eindhoven

De Rozario in Helmond

Sense in Den Bosch

Pikaar in Hilvarenbeek

Alma in Oisterwijk

Zout & Citroen in Oosterhout

Versaen in Ravenstein

O&O in Sint Willebrord

Monarh in Tilburg

Eden in Valkenswaard

Vigor in Vught

Vista in Willemstad