Esther (32) wil euthanasie: ‘Stem in mijn hoofd zegt dat ik dood moet’

Als Esther van Elburg (32) uit Tilburg wakker wordt, hoort ze een stem in haar hoofd: het is de stem van haar vader. “Hij zegt dat ik dood moet.” Esther hoort het de hele dag en ze wil ook een einde aan haar leven maken. Na talloze therapieën en antidepressiva zit ze in een traject om euthanasie te krijgen.

Vier keer probeerde Esther afgelopen maand een einde aan haar leven te maken: “Ik neem dan pillen in. Maar je hebt een automatische overlevingsdrang. Dus ik ging toch maar bellen en werd in het ziekenhuis opgenomen. En dat vier keer in de maand, dat is wel een aanslag op je lichaam.”

“Alle antidepressiva die er zijn, heb ik wel gehad.”

Achteloos somt Esther de vele therapieën op die ze al heeft gehad: “PMT, schematherapie, cognitieve gedragstherapie, psycho-educatie, drie keer EMDR…” Toch gaat ze wel weer een nieuwe therapie doen: “Om te kijken wat ik kan verlichten. De kans is klein, maar ik wil toch een poging doen.” En qua medicatie? “Ik denk dat ik alle antidepressiva die er zijn wel heb gehad. Afgelopen jaar heb ik zes antidepressiva en vijf antipsychoticums geprobeerd. Een klein gedeelte werkt een beetje. Zonder medicatie zou het nog slechter met me gaan.”

“Mishandeling, misbruik, verwaarlozing, Mijn jeugd was wel eenzaam.”

Esther was een schipperskind. Ze had een slechte jeugd, kreeg geen liefde, tijd en aandacht: “Ik was niet belangrijk, deed er niet toe. Mishandeling, misbruik, verwaarlozing. Mijn jeugd is wel eenzaam geweest." Met vlagen ging het tussen haar 18e en 25e wel redelijk: “Ik was wel depressief, maar leefde gewoon mijn leven.” Maar toen haar vader op haar 25e een einde aan zijn leven maakte, maakte dat iets in Esther wakker: "Het was het startschot voor mijn euthanasietraject." Toch heeft Esther best wel een sociaal leven. Ze heeft vrienden, vooral dankzij de kerk waar ze bij zit. Schema’s waarin ze van uur tot uur invult wat ze doet, geven houvast: opstaan, dagbesteding, tv kijken en naar bed gaan. “Dingetjes om de week maar door te komen, maar het is geen doen.” Werken lukt niet meer, Esther meldde zich te vaak ziek.

Schema met Esthers dagbesteding (foto: Omroep Brabant).

Op de kalender telt Esther de 29 weken af tot het moment dat haar euthanasietraject een nieuwe fase kan ingaan. Ze heeft zich aangemeld bij het expertisecentrum euthanasie en zit nu in een verplichte wachttijd van drie jaar. “Daarna krijg ik gesprekken over de dood en hoe ik dat voor me zie. En er komt een team waarmee ik de euthanasie ga uitvoeren. Dat traject duurt zes maanden.”

"Ik zie geen uitweg om weer gewoon te leven."

Is er nog een mogelijkheid dat Esther toch kiest voor het leven? Resoluut zegt ze 'nee': “Ik zoek alleen maar mogelijkheden om mijn leven lichter te maken. Maar ik zie geen uitweg om weer gewoon te kunnen leven. Daarvoor ligt er te veel op de weegschaal.” Er is nog een kans dat de psychiaters de euthanasie afkeuren, maar die kans is volgens Esther klein: "Al twee psychiaters hebben nu gezegd dat het voor mij echt niet meer te doen is. Een derde moet nu goedkeuring geven.”

Dag van de Mentale Gezondheid 10 oktober is het de Dag van de Mentale Gezondheid, ook wel World Mental Health Day genoemd. Op deze dag wordt wereldwijd aandacht besteed aan psychische gezondheid. Met ruimte voor voorlichting, acties en in gesprek met elkaar gaan. Meer informatie is bijvoorbeeld te vinden op de website van MIND: wijzijnmind.nl.