Toch een PSV'er opgenomen in selectie Nederlands elftal

Guus Til (26) is door bondscoach Ronald Koeman alsnog opgeroepen voor het Nederlands elftal. De middenvelder van PSV vervangt Juventus-speler Teun Koopmeiners, die kampt met een blessure. Het is ruim twee jaar geleden dat Til voor het laatst een interland speelde.

Onder bondscoach Ronald Koeman debuteerde Til op 26 maart 2018 voor Oranje op bezoek bij Portugal: 0-3. Daarna duurde het tot 4 september 2021 voor hij tegen Montenegro zijn tweede interland speelde. In totaal heeft Til vijf interlands op zijn naam staan, die ook alle vijf werden gewonnen.

Zijn laatste duel in het Oranjeshirt was op 8 juni 2022 tegen Wales. Til kwam voor Nederland één keer tot scoren, dat was tegen Turkije.

Andere PSV-spelers ontbreken

In de selectie van Oranje is Til de enige PSV'er. Hij is opgeroepen vanwege zijn sterke start dit seizoen, met drie goals in zeven wedstrijden. Jerdy Schouten is niet opgenomen in de selectie omdat de middenvelder vermoeid is en Joey Veerman ontbreekt vanwege een liesblessure.

Het Nederlands elftal speelt op vrijdag 11 oktober in de Nations League tegen Hongarije. Drie dagen later wacht opnieuw een uitwedstrijd, dan in München tegen Duitsland.