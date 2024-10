Pascal zoekt met een metaaldetector naar archeologische schatten

Pascal uit Den Bosch is een van de mensen die zodra het mooi weer is op stap gaat met zijn metaaldetector op zoek naar archeologische vondsten. Maandag kwam hij naar Erfgoed 's-Hertogenbosch, waar mensen de voorwerpen die ze hebben gevonden wetenschappelijke kunnen laten beoordelen. En omdat een metaaldetector tegenwoordig niet zo duur meer is, wordt het een steeds populairdere hobby, merkt ook Stadsarcheoloog Ronald van Genabeek.

In een doosje met vilt liggen de vondsten van Pascal. Sieraden en een paar muntjes die uit de 16e eeuw komen. "Wie hoopt om rijk te worden met archeologische vondsten die komt bedrogen uit, want de waarde van de spullen is meestal niet meer dan een paar tientjes", zegt de Bossche stadsarcheoloog. Maar daar is het Pascal ook niet om te doen. "Ik wil gewoon weten uit welk jaar het komt en wat het is". Zodra het mooi weer is dan gaat Pascal op zoek naar oude akkers. Hij vraagt de boer dan om toestemming om te gaan zoeken: "En dan vindt je nog wel eens wat".

"Vaak weten mensen niet precies wat ze hebben gevonden"

"Het meeste wat mensen vinden met een metaal detector zijn spijkers of blikjes. Maar er komen ook wel eens heel bijzondere dingen uit", Zegt Stadsarcheoloog Ronald van Genabeek. Zo is na de vondst van een archeologisch voorwerp in Empel ooit een complete Romeinse tempel opgegraven. "Vaak weten mensen niet precies wat ze hebben gevonden. Dan is het goed als ze hier heen komen. Maar ook als ze het wel weten, dan vinden wij het interessant om te weten wat ze hebben gevonden. Er komen soms bijzonder vondsten die ons veel vertellen over bijvoorbeeld het leven in de Romeinse tijd, of in de middeleeuwen."

"Door een metaaldetector krijgen mensen historisch besef"