Fietser en scooterrijder gewond nadat auto door rood rijdt

Een fietser en een scooterrijder zijn maandag aan het einde van de middag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Bergen op Zoom. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Halsterseweg en de Randweg-Noord. Een traumaheli is opgeroepen, net als vier ambulances.

De fietser en de bestuurder van de scooter zijn inmiddels overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder van de auto is niet gewond geraakt.

Volgens een woordvoerder van de politie is het vermoeden dat de automobilist door rood is gereden. Verder onderzoek moet hier meer duidelijkheid over geven.

De weg is afgesloten voor verkeer.