Fietser en vrouw op scooter geschept als ze oversteken bij stoplicht

Een fietser en een vrouw op een scooter zijn maandag aan het einde van de middag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Bergen op Zoom. De automobilist reed vermoedelijk door rood. Twee traumaheli's werden opgeroepen, net als vier ambulances.

Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Halsterseweg en de Randweg-Noord. De fietser, een 54-jarige man, raakte ernstig gewond. Een trauma-arts is gebracht door een traumahelikopter. Deze arts is meegegaan met de ambulance om hulp te verlenen.

Ook de bestuurder van de scooter is overgebracht naar het ziekenhuis. De automobilist, een man van 32, raakte niet gewond. Het ongeluk gebeurde op een drukke kruising, veel mensen waren getuige van het ongeluk.

Volgens een woordvoerder van de politie is het vermoeden dat de automobilist door rood is gereden. Verder onderzoek moet hier meer duidelijkheid over geven. Er is bij de bestuurder een speeksel-, en blaastest afgenomen, maar hij bleek niet onder invloed.

De auto raakte door de klap zwaar beschadigd, deze zal na verder sporenonderzoek worden afgevoerd door een berger.

De kruising is vanwege het onderzoek nog enkele uren afgesloten.