Motorrijder scheurt over straat omdat hij hoge nood heeft

Een motorrijder in Deurne moest vorige week zo nodig naar de wc, dat hij het nodig vond om 66 kilometer te hard te rijden. Een motoragent betrapte de man op de Helmondsingel, zo laat de politie maandag weten.

De motoragent zag de man donderdag rijden en deed een snelheidsmeting. De man bleek 146 kilometer per uur te rijden op een weg waar je 80 mag rijden. Op de vraag waarom hij zo hard reed, zei de man dat hij heel nodig naar de wc moest. De politie heeft z'n rijbewijs ingenomen.

Grote verkeerscontrole

De motoragent maakte onderdeel uit van een grote verkeerscontrole in Helmond. Weggebruikers moesten stoppen op de Suytkadebrug, Europaweg en op de Weg door de Rijpel in Helmond. Daar werden ze gecontroleerd op drank- en drugsgebruik.

Bij de actie zijn in totaal 1070 bestuurders gecontroleerd. Een van hen had te veel gedronken, de flesjes bier lagen in de auto. Het rijbewijs is ingenomen. Twee bestuurders reden onder invloed van cannabis. Zij zijn aangehouden.