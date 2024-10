Vrouw (53) steekt echtgenoot neer in huis, man gewond aan rug

In een huis in Veldhoven is een bewoner gewond geraakt bij een steekpartij. Zijn 53-jarige vrouw is opgepakt als verdachte. Dat meldt de politie op X.

De bewoner is gewond geraakt aan zijn rug, meldt een 112-correspondent ter plaatse. In het huis aan de Egge in Veldhoven is hij gestoken. De man is aanspreekbaar en is overgebracht naar het ziekenhuis. De politie gaat ervan uit dat het tweetal ruzie heeft gehad. De vrouw woonde bij de man in huis. Volgens een woordvoerder van de politie wordt er uitgebreid onderzoek gedaan om te achterhalen wat er precies is gebeurd.

Foto: Rico Vogels / SQ Vision