Vrouw valt in het water, omstander slaat alarm en haalt haar uit water

Een vrouw is maandagavond in het water beland aan de Belcrumweg in Breda. De vrouw raakte buiten bewustzijn en is gereanimeerd. Dat meldt de politie.

De vrouw viel rond tien uur in het water, ze is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Op dat moment was de vrouw wel weer bij bewustzijn, zo meldt een woordvoerder van de politie.

Omstander haalt vrouw uit water

De politie is gebeld door een omstander die de vrouw in het water zag liggen. Uiteindelijk is een omstander in het water gesprongen en heeft de vrouw eruit gehaald.

De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Camerabeelden in de buurt worden opgevraagd en getuigen worden verhoord. Er waren veel mensen op straat. De Stationslaan is tijdelijk afgezet.