Vrouw valt in het water, omstander springt erachteraan

Een vrouw is maandagavond in het water beland aan de Belcrumweg in Breda. De vrouw raakte buiten bewustzijn en is gereanimeerd. De Stationslaan was tijdelijk afgezet.

De vrouw viel rond tien uur in het water. Een voorbijganger zag haar liggen en belde de politie. De man sprong vervolgens zelf in het water om de vrouw eruit te halen. Volgens de brandweer lukte hem dat niet. Een van de brandweerlieden is daarom het water in gegaan om de twee eruit te halen. De vrouw is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Op dat moment was ze wel weer bij bewustzijn, zo meldt een woordvoerder van de politie. Hoe de vrouw in het water terecht is gekomen is onduidelijk. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Er waren veel mensen op straat. Camerabeelden in de buurt zijn opgevraagd en getuigen zijn verhoord.

Foto: Perry Roovers / SQ Vision

Foto: Perry Roovers / SQ Vision