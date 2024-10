Man gedood onder vallende wand, forse boete geëist tegen betonbedrijf

Ruim drie jaar geleden overleed een 60-jarige man uit Helmond bij een bedrijfsongeval in Eindhoven. Zijn werkgever, een betonbouwer in Den Bosch, wordt verweten dat hij de bouwvakkers niet goed heeft geïnformeerd over de risico’s van de klus. Ook zou hun veiligheid onvoldoende zijn gewaarborgd. De officier van justitie vindt dat de onderneming een boete van 75.000 euro moet worden opgelegd, zo eiste ze dinsdagmorgen bij de rechtbank in Den Bosch.

Het ongeluk gebeurde op 2 september 2021 aan de Otterstraat in Eindhoven, ’s morgens vroeg, tijdens de bouw van een appartementencomplex. De Helmonder was er aan de slag met enkele collega’s, onder wie zijn zoon. Ze waren door het Bossche bedrijf gevraagd om het karwei (als zzp’er) te doen. Zoon klom op wand

Het ongeluk ontstond, omdat een deel van de bekisting rondom de plek waar beton gestort zou worden, niet goed vastzat. De wand viel om en kwam bovenop de Helmonder terecht. Op beelden van het ongeluk is te zien hoe zijn zoon (ongezekerd) op de bekistingswand klom, waarna het gevaarte losschoot en omviel. Zijn vader overleed op de plek waar het ongeluk gebeurde. Het was niet het eerste bedrijfsongeval waarbij de Bossche onderneming eerder dat jaar betrokken was. Toch werd pas na het dodelijke ongeluk een wettelijk voorgeschreven veiligheidsplan opgesteld, zo verweet de officier. Die ochtend was er volgens haar bovendien te weinig toezicht en was vooraf al verzuimd om de bouwvakkers vooraf beter te instrueren: “Het bedrijf heeft welbewust een onveilige werkomgeving gecreëerd en de gevolgen op de koop toe genomen.” De betonbouwer had een blind vertrouwen in de Helmonder en zijn ervaren collega’s, maar kreeg hiervoor op pijnlijke wijze de rekening gepresenteerd. Hem wacht nog eens een boete van 25.000 euro wanneer hij weer de fout ingaat.

"John en ik waren twee handen op één buik: alle vertrouwen."

De eis kwam hard aan bij de leidinggevende van het bedrijf. “Ik ken John al veertig jaar en ik liet hem ook zijn mensen uitzoeken met wie hij er aan de slag ging. Ik had er alle vertrouwen in”, verklaarde hij voor de rechter. De 60-jarige topman vindt het nog steeds verschrikkelijk wat er is gebeurd voor de nabestaanden. “Maar het heeft ook mijn leven op zijn kop gezet. Ik had die ochtend nog met hem gebeld. John en ik waren twee handen op één buik, we kennen elkaar al veertig jaar.” Het ongeluk heeft ook bij de betonbouwer diepe sporen achtergelaten. “De lust is eruit gegaan. Mijn gezin is de enige reden waarom ik ben doorgegaan. Gelukkig zijn er collega’s die het erg vinden wat er is gebeurd. Voor andere bedrijven ben ik sindsdien besmet. Een eventuele veroordeling zal ik als een heel groot gevoel van onrechtvaardigheid beschouwen. Ik doe alles voor mijn mensen. Ik vind het terecht dat de Arbeidsinspectie een onderzoek heeft ingesteld, maar volgens mij gebeurt dat door mensen die nog nooit van hun leven een hamer hebben gezien.” Zijn advocaat zei onder meer dat het ongeluk aan 'nonchalance en een opeenstapeling van slordigheden' bij het slachtoffer en zijn collega’s te wijten was. En dat juist een ander bedrijf, dat in zijn ogen formeel toezicht moest houden, heeft gefaald en vervolgd had moeten worden.

Direct werd de plek waar het slachtoffer lag (foto: Rico Vogels/SQ Vision Mediaprodukties).

Er werd snel een hek gezet om de plek waar het ongeluk gebeurde: