Door regenwormen te veel giftige stoffen in eieren bij hobbyboeren

De hoge concentraties PFAS in eieren van hobbykippen in de gemeente Altena lijken via regenwormen te komen. Dat blijkt uit onderzoek dat de afgelopen maanden is gedaan in de omgeving van de Chemours-fabriek in Dordrecht.

Eerder dit jaar ontdekte het RIVM dat eieren van hobbykippen in Zuid-Holland en de gemeente Altena teveel PFAS bevatten. Dat is een verzamelnaam van giftige stoffen die schadelijk kunnen zijn voor mens en milieu.

Giftige regenwormen

Het instituut startte een landelijk onderzoek naar de oorzaak. Daarin is eerst gekeken naar een verband tussen het PFAS-gehalte in de grond en in de eieren van de hobbykippen. Toen dat niet werd gevonden, is aanvullend onderzoek gedaan naar mogelijke besmettingsbronnen, zoals soorten voer, medicijnen, water, grond, bodembedekking en regenwormen. Hieruit bleken regenwormen de boosdoener.

Volgens de onderzoekers hopen de giftige stoffen uit de grond zich op in regenwormen. Dat komt vervolgens via de kippen terecht in eieren.

Jarenlange uitstoot

Dat is niet alleen een probleem in de buurt van het chemisch bedrijf in Dordrecht. In de hele wereld zit PFAS in de grond door jarenlange uitstoot van deze stoffen. Daardoor kan dit volgens de experts overal tot verhoogde concentraties in eieren leiden.

De stof die vooral ontdekt werd in de eieren is PFOS (perfluoroctaansulfonzuur), dat tot de PFAS-familie behoort. Maar voor zover bekend is die stof volgens de onderzoekers nooit in het productieproces van Chemours gebruikt. "Wat dan wel de bron is van PFOS en andere PFAS in de leefomgeving is onduidelijk", klinkt het.

Volgens het rapport is er meer landelijk onderzoek nodig om te bepalen wat het hoge PFAS-gehalte in wormen betekent voor de gezondheid van mensen en het ecosysteem.

