Drugsbende verstuurt xtc, lsd en MDMA als gezelschapsspelletjes

Een bende van zes drugscriminelen heeft een half jaar lang op een wel heel creatieve manier drugs verhandeld. Ze verstopten harddrugs in dozen van gezelschapsspelletjes en deden die op de post. Grote hoeveelheden MDMA, xtc, lsd en ketamine werden zo gewoon door de postbode afgeleverd.

De verdachten stonden dinsdag voor de rechter in Den Bosch. Ze komen uit Etten-Leur, Bergen op Zoom, Schijf en Made en gingen van oktober 2022 tot juli 2023 op een geraffineerde manier te werk.

Inpakproces

Ieder bendelid had een eigen taak. De leider van de organisatie verkocht de drugs, waaronder MDMA-kristallen, xtc-tabletten en lsd-zegels op het darkweb. Een van de verdachten bestelde honderden puzzels en spellen. De drugs en het inpakmateriaal werden vervolgens naar de woning van een 49-jarige vrouw uit Made gebracht. Haar huis diende als om- en inpaklocatie.

De drugs werden verpakt in sealbags die weer in de leeggehaalde puzzel- en speldozen werden gestopt en dat werd verpakt in een postpakket. De ‘bezorgers’ haalden de pakketten uiteindelijk op en stuurden die via postpunten in Nederland en België de hele wereld over.

'El Professor'

De 25-jarige hoofdverdachte uit Etten-Leur had een aansturende rol, zo ontdekte de politie uit afgetapte gesprekken via een beveiligde chat-app. De leider van de groep gebruikte de naam ’El Professor’ en identificeerde zich met een foto van het gelijknamige personage uit de tv-serie La Casa de Papel.

Hij gaf de bestellingen en adressen van de kopers door aan de andere verdachten en stuurde de inpakkers aan. Ook bepaalde hij hoeveel en aan wie er werd uitbetaald en regelde hij de verkoop van de drugs via het darkweb.

De verdachten zijn allemaal aangehouden op 11 juli 2023. Alleen de 25-jarige hoofdverdachte is voortvluchtig. Bij de doorzoeking in het huis van de vrouw uit Made werd ruim 51 kilo aan verdovende middelen aangetroffen. Het gaat om MDMA, amfetamine, ketamine en designerdrugs. Ook vond de politie een sealmachine, een weegschaal en zakken met puzzelstukjes en speelblokjes die uit de spelletjesdozen waren gehaald.

Gaspistool

Een 38-jarige man uit Bergen op Zoom was in deze zaak al eerder aangehouden, na informatie van de Belgische politie. Dit gebeurde op 18 januari 2023. Bij hem werden verschillende soorten drugs en enveloppen voor Nederlandse en buitenlandse adressen gevonden. Ook vond de politie een gaspistool, munitie en vijftien DPD-verzendbewijzen. Zijn telefoon leidde de politie naar de rest van de organisatie.

De officier van justitie eist dinsdag celstraffen tot acht jaar cel voor de bendeleden. De leider van de organisatie hoorde de hoogste straf tegen zich eisen. Zijn medeverdachten hoorden 2,5 jaar, 4,5 jaar, twee keer 6 jaar en 7 jaar cel tegen zich eisen.

De rechtbank doet uitspraak op 3 december.