Ruzie en bedreiging met wapen bij supermarkt: jongen (17) aangehouden

Een 17-jarige jongen is dinsdagochtend aangehouden in verband met de ruzie die maandagmiddag plaatsvond in de buurt van de Lidl-supermarkt aan de Geysendorfferstraat in Helmond. Hierbij waren meerdere jongeren betrokken. Er werden klappen uitgedeeld en de 17-jarige jongen zou gezien zijn met iets dat op een vuurwapen leek.

De politie ging met vijf auto's op de ruzie af. Toen de agenten -die vanwege de melding van een vuurwapen- met kogelwerende vesten bij de ruzie wilden ingrijpen, vluchtten de jongeren een woonwijk in.

Foto: Harrie Grijseels / SQ Vision

Niet geschoten

Om de jongeren terug te vinden, werd een politiehelikopter ingezet. Deze vloog over de fietsbrug, de nabijgelegen woonwijk en een bosgebied. Agenten deden ook onderzoek bij het winkelplein Straakven. De aangehouden 17-jarige Helmonder is meegenomen naar het politiebureau voor verder onderzoek. Volgens de politie zou is niet geschoten met het wapen waarmee hij gezien was. Er zou bij de ruzie niemand ernstig gewond zijn geraakt.