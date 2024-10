Ruzie tussen jongeren zorgt voor ophef, politie zet helikopter in

De politie onderzoekt een ruzie tussen meerdere jongeren in Helmond. De politie ging met vijf auto's op het conflict af waarna de jongeren zijn gevlucht richting een woonwijk.

Het vermoeden is dat jongeren aan het einde van de middag ruzie hebben gehad ter hoogte van een fietsbrug tussen de wijk Rijpelberg en de Straakvense Bosdijk. De politie weet nog niet wat er precies is gebeurd.

Geruchten over schoten

Om de jongeren te vinden werd een politiehelikopter ingezet, deze vloog over de fietsbrug, de nabijgelegen woonwijk en een bosgebied. Agenten waren op zoek bij winkelplein Straakven.

Ze droegen een kogelwerend vest. Volgens een woordvoerder van de politie gingen er geruchten dat er zou zijn geschoten maar dat kan hij niet bevestigen.

Geen gewonden

Voor zover de politie weet, zijn er geen mensen ernstig gewond geraakt. Ook zijn er tot dusver geen mensen aangehouden. "We doen onderzoek naar wat er is gebeurd en verder is er nog heel veel onduidelijk", aldus een woordvoerder van de politie.

Wel zijn er volgens de woordvoerder strafbare feiten gepleegd en wordt er aangifte gedaan van openlijke geweldpleging en bedreiging.