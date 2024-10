Bosz hangt schorsing boven het hoofd na opmerkingen over scheidsrechter

Peter Bosz wacht mogelijk een schorsing na zijn uitspraken over scheidsrechter Danny Makkelie. Na de gewonnen wedstrijd tegen Sparta liet de coach van PSV weten niet blij te zijn met optreden van de scheids. Naar aanleiding van zijn uitspraken wordt nu door de aanklager van de KNVB een onderzoek gestart.

Peter Bosz was niet blij met het optreden van Danny Makkelie afgelopen zaterdag in de wedstrijd PSV-Sparta. Na afloop liet hij die onvrede blijken in een interview met ESPN. "Ik vind het helemaal niks", had hij gezegd over de leidsman. "Maar ik ben altijd boos op Makkelie. Misschien ligt dat aan mij."

Later op de persconferentie wilde de trainer er niet verder op ingaan. Maar toch liet hij ook toen merken dat Makkelie weinig goed had gedaan in zijn ogen.

LEES OOK: Tiental PSV boekt zwaarbevochten zege, De Jong maakt prachtige treffer

In de week van de scheidsrechter kwamen de uitspraken van Bosz onder een vergrootglas te liggen en nu is dus ook de KNVB een onderzoek gestart naar de uitspraken van de PSV-trainer.

Mogelijk niet op de bank in Alkmaar

De Eindhovense club krijgt nu de kans zich te verweren, waarna de aanklager komt met een schikkingsvoorstel. Mogelijk hangt de oefenmeester een schorsing boven het hoofd vanwege het 'in diskrediet brengen van de arbitrage'. Dat zou kunnen betekenen dat Bosz niet op de bank mag zitten bij de eerstvolgende wedstrijd van PSV, op bezoek in Alkmaar bij AZ.

Overigens kwam de onvrede van Peter Bosz over Makkelie niet als een grote verrassing. De leidsman en de trainer hebben al vaker met elkaar in de clinch gelegen. Een eerste 'akkefietje' stamt uit 2012. De scheidsrechter had toen volgens de trainer gelogen in een verklaring na een rode kaart voor Bosz.