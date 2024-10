Dino in Oertijdmuseum blijkt nieuw ontdekte soort

Het skelet van de langnekdinosaurus dat het Oertijdmuseum in Boxtel in 2018 aankocht, blijkt inderdaad van een nieuw ontdekte soort te zijn. Internationale deskundigen zijn het hier definitief met elkaar over eens. Daarom hebben ze het dier nu een naam gegeven. Het is een Ardetosaurus viator.

Het is dus geen, zoals werd gedacht, diplodocus want dit dier heeft andere heupen, een andere wervelkolom en ook bepaalde uitsteeksels in de nek. "De verschillen tussen deze dinosaurus en de al bekende soorten waren zo groot dat het een nieuwe genus- en soortnaam heeft gekregen", meldt het Oertijdmuseum.

Tom inspecteert de botten nauwkeurig.

Zestig procent compleet

De overblijfselen van de dino die 150 miljoen jaar geleden rondliep, werden eind vorige eeuw al gevonden en uiteindelijk in Boxtel in 40.000 manuren geprepareerd. Het skelet is voor 60 procent compleet en 22 meter lang. Al in 2022 werd bekend dat onder andere Tom van der Linden, toen nog universitair stagiair bij het Oertijdmuseum, mogelijk een nieuwe soort dinosaurus had ontdekt. Maar daar moesten wetenschappers uit diverse landen eerst nog van worden overtuigd. Ook moest er nog een wetenschappelijke publicatie volgen in de Palaeontologia Electronica.

Het kostte 30.000 uur om de botten uit het gesteente te halen.

'Branden' en 'Reiziger'

De naam die nu is bedacht, is gebaseerd op het Latijnse 'ardere' dat 'branden' betekent. "Een klein deel van de botten is namelijk beschadigd geraakt bij een brand in een museum in Duitsland", zo meldt het museum. Medewerkers van het Oertijdmuseum waren daar voor onderzoek. 'Viator' betekent 'reiziger'. "Het skelet heeft namelijk een flinke reis afgelegd. Vanaf Wyoming in Noord-Amerika waar de botten zijn gevonden naar het thuisland van het Zwitserse team dat de botten vond. Daarna ging het verder via een tijdelijk verblijf in Duitsland naar de permanente locatie van het Oertijdmuseum in Boxtel." DIT VIND JE VAST OOK INTERESSANT: Curator Jonathan Wallaard van het Oertijdmuseum durfde in 2022 nog niet te juichen, maar was toen al voorzichtig trots