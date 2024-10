'Mister 040' rent weer in zijn stad: 'Gaat wel meer met horten en stoten'

Hij liep sinds 2018 geen marathon meer, maar het begon toch weer te kriebelen bij Harm Sengers (42). En waar kan hij dan beter de afstand van 42,195 kilometer rennen dan in zijn eigen woonplaats: Eindhoven!? Uiteraard loopt ‘Mister 040’ weer met startnummer 040. "Als ik niet loop, dan word ik chagrijnig."

Sengers heeft de bijnaam 'Mister 040' te danken aan zijn eerste deelname aan de Marathon Eindhoven in 2009. “Ik haalde toen geld op voor Right To Play en vroeg de toenmalige marathon-directeur Edgar de Veer of het leuk zou zijn om meer aandacht voor mijn actie te vragen. Hij was enthousiast en omarmde mijn idee. Ik had als Eindhovenaar startnummer 040 en dat nummer heb ik de daaropvolgende jaren gehouden.”

De liefde voor het hardlopen ontstond vele jaren terug. “Sinds 2005 loop ik eigenlijk bijna iedere dag. Het begon in mijn studententijd als een bucketlist-dingetje: ooit een keer een marathon lopen. Het ging van kwaad tot erger, zo zou mijn vrouw zeggen. Waarom ik zo graag ga hardlopen? Uiteindelijk zorgt het er vooral voor dat ik rust in mijn hoofd krijg, dat is het belangrijkste.”

Tien keer liep hij de marathon in 'zijn' stad en in totaal liep hij er meer dan dertig. In 2016 liep hij zijn persoonlijk record van 2.19.48. Hij was daarmee de beste Nederlander. Een jaar later deed hij ook mee, maar toen om zijn broer Teun te vergezellen op de langste loopafstand. In 2018 stopte hij vanwege gezinsuitbreiding met de marathon.

LEES OOK: 'Toch wel een kolere eind', supersnelle Eindhovenaar helpt onervaren broer

Van het hardlopen nam hij nooit helemaal afscheid, want vier à vijf keer per week trok hij zijn hardloopschoenen aan. Na een knieoperatie in 2022 hield hij zijn conditie op peil op de fiets. Maar in december vorig jaar besloot hij het dagelijks trainen weer op te pakken. Zijn eerste doel was een halve marathon; in april werd hij in Helmond tweede in een tijd van 1.12.31.

De vader van twee kinderen wilde daarna de afstand verdubbelen en natuurlijk kwam de voor hem zo geliefde ASML Marathon Eindhoven in beeld. Uiteraard weer met startnummer 040. “Ik heb het afgelopen half jaar wel gemerkt dat ik ouder word. Het gaat meer dan vroeger met horten en stoten.”

Zijn persoonlijk record aanvallen is niet reëel denkt Harm. “Onder de 2,5 uur binnenkomen is een hele prestatie voor een 42-jarige. Maar dat maakt het niet minder mooi hoor.”