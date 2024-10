Lucas bedacht Airbnb voor parkeerplaatsen: 'Geld verdienen aan je oprit'

Je oprit of laadpaal verhuren als je naar kantoor gaat. Het kan binnenkort met de app van Lucas Castelein uit Tilburg. De 24-jarige ICT-student bedacht een 'Airbnb voor parkeerplaatsen'. Het idee moet zorgen voor meer beschikbare laadpalen én parkeerplaatsen. De app maakt kans op een innovatieprijs.

Het plan ontstond in het Silicon Valley van Brabant: Eindhoven. Ook bij Fontys ICT is dinsdagmiddag geen parkeerplek meer te krijgen. "Dit probleem kennen we allemaal toch?", lacht hij van herkenbaarheid.

Zo werkt het

Het idee is simpel. Met de app kun je je parkeerplaats verhuren. Dat kan ook met je eigen laadpaal. "Je verdient daarmee een zakcentje en daar hoef je niks voor te doen", vertelt de student. "Heel veel laadpalen en parkeerplaatsen worden overdag niet gebruikt. Dan zijn veel mensen naar kantoor. Dat is natuurlijk zonde."

Maar de app werkt ook de andere kant op. Als je op zoek bent naar een plekje van een ander, kun je de app ook gebruiken om een plaats te huren. "Je weet meteen waar je aan toe bent. Vaak is het ook goedkoper dan in een garage of aan straat", benadrukt de student. Je kunt overigens met de app ook een normale parkeerplaats reserveren.

Je hebt al een heleboel parkeerapps die met elkaar concurreren. Of dit nog nergens te zien is? "Er zijn wel apps die iets hebben waar het een beetje op lijkt. Dit moet echt een handige alles-in-één app worden voor parkeerders, die is er nu nog niet", stelt de student. "Dat maakt ons uniek." Veel bestaande applicaties zijn volgens hem bovendien onhandig en erg langzaam.

80.000 regels code

Het studieproject is flink uit de hand gelopen. Een heel studententeam werkt fulltime aan de app. "Het hele project zit nu op zo'n 80.000 regels code. Gelukkig vinden we dat heerlijk om te doen", lacht hij.

Het idee van Castelein heeft de finale gehaald van de prijs voor 'De Innovatiefste Student van Nederland'. Op 17 oktober 'verkopen' de acht finalisten hun project live voor een jury en publiek in Arnhem. De winnaar krijgt een reis naar het echte Silicon Valley.

De jonge student droomt in elk geval groot. "We willen de nummer één parkeer-app van Nederland worden. Het zou mooi zijn als we ook internationaal kunnen gaan." De app wordt in november door een klein groepje getest. Het is de bedoeling dat de app met de naam 'SimplePark' eind dit jaar door iedereen is te gebruiken.