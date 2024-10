Poes gered uit brandend huis, brand trekt veel bekijks

In een bovenwoning aan de Berghemseweg in Oss heeft dinsdagavond brand gewoed. Een poes is uit het brandende huis gehaald, het dier moest worden behandeld door personeel van de dierenambulance.

Onder het huis zit een cafetaria. In de zaak stond veel rook, de cafetaria is nu gesloten. Bij de brand raakte verder niemand gewond. De brandweer kwam met twee blusvoertuigen, een watertank en een hoogwerker naar de brand. Er waren zo’n twintig brandweermensen opgetrommeld. De brand trok veel bekijks. Er stonden meer dan honderd mensen op straat, laat een 112-correspondent weten. Hoe de poes eraan toe is, is niet bekend. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk.

Foto: Gabor Heeres / SQ Vision