112-nieuws: brand in huis • man op fatbike mishandeld en beroofd

12.36

Op maandag 5 augustus hebben een man en een vrouw met een wisseltruc 400 euro gestolen in de Jumbo aan de Azalealaan in Helmond. Dat deden ze met een wisseltruc bij de balie. Het tweetal kwam om krasloten te komen en verliet uiteindelijk de supermarkt met acht biljetten van 50 euro. Dat deed hij dankzij een smoes over het verzamelen van verschillende biljetten uit verschillende landen.

"Op enig moment weet de man de biljetten van de medewerkster over te pakken en begint hij deze te 'controleren' op de landcode", schrijft de politie. "Nadat hij alle biljetten heeft 'gecontroleerd' geeft hij ze terug aan de medewerkster. Tijdens het teruggeven pakt hij enkele biljetten van de onderzijde van de stapel en verbergt deze in zijn rechterhand. Dan wordt de medewerkster afgeleid door de vrouw en verstopt de man de weggenomen biljetten achter zijn portemonnee."



De politie is nog naar het tweetal op zoek. Er is daarom een foto verspreid van de man en de vrouw door de politie. Wie meer weet over de zaak of de daders herkent, word verzocht contact op te nemen met de politie.