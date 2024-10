Brand bij café veroorzaakt veel schade, omwonenden opgevangen in hotel

Een grote brand bij café Publiek op de Markt in Eindhoven heeft veel schade veroorzaakt. De brand is onder controle. Bewoners van een paar omliggende huizen moesten hun huis uit voor de veiligheid.

De brandweer kwam met meerdere wagens naar het centrum van Eindhoven. Ook kwam er voor de zekerheid een ambulance. In het café was niemand aanwezig toen de brand uitbrak. Het gebouw is flink beschadigd door de brand.

Omwonenden die hun huis uit moesten, zijn opgevangen in een hotel in de buurt. Het is niet bekend hoe de brand ontstaan is.