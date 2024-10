Seksueel getinte foto van babyzoontje: 'Tante moet pieletje komen wrijven'

De 58-jarige Harry B. uit Oosterhout was net vader geworden toen hij een seksueel getinte foto van zijn acht weken oude zoontje maakte. Hij stuurde hem naar P., een goede vriendin en peettante van het kindje, met de tekst: 'Tante moet pieletje komen wrijven.' Woensdag stond B. bij de rechtbank in Breda om zijn verhaal te doen.

"Ik zag er niets verkeerds in", vervolgde hij. "Ik begrijp dat anderen er rare dingen over denken. Als ik die foto naar een ander zou sturen, zou ik me diep schamen."

B., een dakdekker met zijn eigen bedrijf, was zich van geen kwaad bewust van de foto waarop het geslachtsdeel van zijn zoontje te zien was. Volgens hem waren de peettante en hij heel close met elkaar en maakten ze vaker seksueel getinte grapjes. Zo ontving hij een berichtje dat ze tepelklemmen droeg. "Hij wilde niet slapen en ik vroeg haar toen of ze over zijn piemeltje wilde wrijven, daar werd hij rustig van." Tante P. reageerde: 'Wauw, slecht. Tante doet alleen ruggetjes.'

Daarnaast was er nog de kwestie van de twee seksueel getinte foto's van een jong meisje van 4, de dochter van zijn ex-vrouw. Het meisje was daarop te zien in een onderbroekje met hartjes. Maar volgens B. was het allemaal heel onschuldig. Het kind had net een nieuwe badpakje gekregen en moest daarmee op de foto. Ook zei hij dat hij de foto's niet had gemaakt. "Iedereen kan in mijn telefoon, er zit geen pincode op. Misschien heeft mijn ex-vrouw die foto's gemaakt."

De rechter maakte korte metten met die verklaring, want het kon met geen mogelijkheid om een badpak gaan. "Die foto is van onderen genomen, het spijkerbroekje met open gulp is naar beneden getrokken en het onderbroekje stond gecentreerd op de foto."

En dan was er nog de dickpic die hij naar een meisje van 14 zou hebben gestuurd. Het kind woonde tijdelijk bij hem en zijn ex-vrouw in. Die foto was helemaal niet voor haar bestemd, aldus B., maar voor zijn ex-vrouw, die op haar beurt ook foto's stuurde als ze onder de zonnebank lag. "Het verbaast me dat deze bij haar terecht is gekomen."