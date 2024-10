Pijnlijke nederlaag Michael van Gerwen betekent einde World Grand Prix

Darter Michael van Gerwen is na dinsdag alweer klaar op de World Grand Prix in Leicester. Daryl Gurney, de nummer 27 van de wereld, gunde de Vlijmenaar geen enkele leg in de eerste ronde. Beide sets werden met 3-0 beslist in het voordeel van de Noord-Ier.

Er is nu geen enkele Nederlander meer over in het toernooi. De Nederlanders sneuvelden allemaal in de eerste ronde. De World Grand Prix staat na het WK bekend als een van de belangrijkste toernooien op de tour. Van Gerwen, zelf drievoudig wereldkampioen, won de World Grand Prix al zes keer eerder. LEES OOK: Nieuwe darts lijken te werken: Van Gerwen pakt tweede titel in een week 'MVG' schreef eind september nog het toernooi om de Hungarian Darts Trophy op zijn naam. Die zege deed hem goed, want hij had toen al zestien maanden geen enkel rankingtoernooi gewonnen. 'Niet meeslepen'

Gurney stelde zich nuchter op na de imposante overwinning. "Er zijn niet veel spelers die Michael van Gerwen met 6-0 zullen verslaan, maar ik laat me niet meeslepen", zei hij na afloop tegen de Engelse pers. "Ik speel goed en ik ben de afgelopen maanden in vorm geweest. Ik heb spelers verslagen op het podium die ik een paar jaar niet heb verslagen: Dave Chisnall, Nathan Aspinall, Gerwyn Price en nu Michael, dus dat geeft me een beetje meer overtuiging."