Zo verdien je geld met de verhuur van je huis of tuin

Je oprit of laadpaal verhuren als je naar kantoor gaat. Dat kan binnenkort met een app, bedacht door een 24-jarige ICT-student uit Tilburg. Maar er zijn nog meer manieren om geld te verdienen aan de verhuur van je huis of tuin.

1. Je eigen camping beginnen

Altijd al gedroomd van je eigen camping? Dat kan via Campspace. Daarmee stel je je tuin open voor kampeerders. Zo kun je bijvoorbeeld een plekje voor een tent aanbieden in je achtertuin. Of een stuk van je erf openstellen voor mensen met een caravan of camper. Ook kun je er een slaapplek in een ingerichte tent of tuinhuisje op adverteren.

Frank uit Haaren besloot dat te doen. Hij heeft een hutje achterin de tuin staan waar hij gasten ontvangt. Die delen ze wel met drie wollige vrienden; de schapen Pietje, Wally& Chrisje, want een deel van de hut is hun stal. Even wennen, vonden wij bij Omroep Brabant. Maar volgens eerdere bezoekers is het een fantastische ervaring. "Samen met de schapen slapen is een beetje wennen, maar wat heerlijk om die snurkgeluidjes te horen", schrijft Stans. Ook Babette is enthousiast: "Echte knuffelschapen die lekker in de nacht naast je bedje lopen te knorren".