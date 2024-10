Afgeslankte doorstart voor Parkfeest: ‘Terug van nooit weggeweest'

De financiële bodem is bereikt door tegenvallende resultaten van afgelopen edities, maar toch gaat het Parkfeest in Oosterhout volgend jaar door. Eerder meldde het bestuur nog een adempauze te nemen en mogelijk een kleinschalige editie in 2025 te willen houden. Die komt er nu. "Een vlam om een doorstart te maken flakkerde op."

“We zijn klaar voor de volgende 25 jaar Parkfeest ", deelde de organisatie van het jaarlijkse festival in het Slotpark begin dit jaar mede. Ruim anderhalve maand na de 26e editie in mei leek daar een eind aan te komen. Vanwege geldgebrek stond een vervolgeditie op de tocht.

En dus nam de organisatie een adempauze. “Maar tegelijkertijd flakkerde een vlam op om een doorstart te maken”, laten zij nu weten. Van uitsterven is geen sprake meer. Inmiddels is er een nieuw bestuur aangesteld, dat aangestuurd wordt door een nieuwe voorzitter. Zij zien geen enkele reden om geen doorstart te maken.

"Het was de laatste jaren niet helemaal uitverkocht.” Parkfeest-oprichter Boy Neomagus (71) zag de bui al hangen, vertelde hij eerder aan Omroep Brabant. “Als je een goed product hebt en weet wie je klanten zijn, dan heeft het een grote kans van slagen. Ik denk dat het daarin tekort schoot. (…) Nu moet het potverdorie beademd en gereanimeerd worden. We moeten uitkijken dat Parkfeest niet uitsterft.”

Guus Meeuwis, Rob de Nijs, Ilse DeLange, Anouk en Acda& De Munnik: een greep uit de artiesten die het podium in het Slotpark beklommen. Of er volgend jaar weer gerekend kan worden op grote namen, is nog maar de vraag. Parkfeest gaat namelijk in afgeslankte versie door. “Het gaat plaatsmaken voor een veel kleinschaliger evenement”, aldus de organisatie.

“Ik begrijp dat er veel werk aan de winkel is, maar dat mag de pret niet drukken”, laat kersverse voorzitter René van Gils weten. Eerder hielp hij mee met de op- en afbouw van het feest en was hij betrokken binnen diverse commissies. Hij ziet het als een eer dat hij nu het voortouw mag nemen om ervoor te zorgen dat de volgende 25 jaar Parkfeest gegarandeerd wordt. “We gaan niet te veel terugkijken op wat er wel of niet fout is gegaan. Eén ding staat vast: Parkfeest komt terug van nooit weggeweest!”

