Sinterklaas verwelkomen vanaf verzwakte brug? Gemeente hakt knoop door

Of Sinterklaas en zijn Pieten welkom geheten mogen worden vanaf de Bergse Brug, tussen Raamsdonksveer en Geertruidenberg, was voor veel kinderen nog maar de vraag. Vol verwachting klopte hun hart, maar de gemeente Geertruidenberg heeft inmiddels een besluit genomen.

‘De sterkte van de brug neemt af’, schreef burgemeester Marian Witte eerder in een brief aan de gemeenteraad. De wapening in betonnen onderdelen van het zestig jaar oude bouwwerk wordt aangetast en er is schade aan liggers, steunpunten, de reling en de afwatering. Ook het remmingwerk – dat zorgt dat schepen afremmen als ze de brug naderen – en tegen trillingen beschermende oplegblokken zijn beschadigd.

Of de brug dit jaar toegankelijk blijft voor het publiek tijdens de sinterklaasintocht op 17 november, is deze zomer daarom expliciet onderzocht in een zogeheten constructieve herberekening. Hiervoor is de berekening uit 2017 opnieuw beoordeeld.

Al jarenlang zwak

In 2016, net na de sinterklaasintocht, werd er nog een spoedoperatie aan de brug uitgevoerd. Toeschouwers mochten dat jaar, tijdens de aankomst van de goedheiligman, niet op de brug staan.

De zijoverspanning, die het fiets- en voetpad ondersteunt, bleek toen niet stevig genoeg te zijn om zoveel mensen te dragen. Daardoor moesten de kinderen en hun ouders aan het begin van de brug staan, omdat daar een veilige, betonnen constructie onder zit.

Dit jaar kunnen de kinderen opgelucht ademhalen. Er zijn geen bijzonderheden aan de brug geconstateerd door de constructeur. Ook is er geen schade gevonden die de sterkte van de constructie van de brug kan beïnvloeden, meldt een gemeentewoordvoerder. “Sinterklaas en zijn Pieten kunnen dus gewoon welkom worden geheten vanaf de brug.”