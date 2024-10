Martin slaapt al zeven jaar op straat: 'De sfeer wordt harder'

Martin Kuijt wijst naar de grond. “Hier heb ik vannacht geslapen,” zegt hij. We staan in de Spoorzone in Tilburg, bij een plekje uit het zicht achter een plantenbak. Al 7 jaar slaapt Martin Kuijt in de open lucht. Hij is één van de meest ervaren daklozen van Tilburg. ‘Der Alte’, noemen ze hem. Donderdag is het Werelddaklozendag. Woensdag vertelt Martin zijn verhaal in het televisieprogramma ‘KRAAK. Vraagt Door’.

Hoewel hij vorig jaar nog een keer ongenadig in elkaar is geslagen door een stel jongeren – gebroken onderkaak, bovenkaak en oogkas – voelt hij zich niet onveilig achter zijn plantenbak. “Soms komt er een andere dakloze en dan steek ik mijn hoofd uit de slaapzak en dan zeg ik: wegwezen, dit is mijn plek, en dan gaan ze wel.” Het aantal daklozen in Tilburg neemt toe. Tussen 2018 en 2023 met ruim 70 procent, zo blijkt uit cijfers van Traverse die hulp verleent aan dak- en thuislozen. Dat merkt Martin ook. “De sfeer is harder geworden. Een andere dakloze bestelen, dat gebeurde vroeger niet en nu wel.” Verslavingen

Hij ziet ook dat er meer arbeidsmigranten op straat terechtkomen die vrijwel nergens hulp krijgen en hij ziet veel daklozen met verslavingen. “Ik heb maar één verslaving naast het roken,” zegt hij, “En dat is mijn colaatje ’s avonds, daar geniet ik van.” Martin leidt een gedisciplineerd leven. Elke avond gaat hij vroeg naar ‘bed’. Midden in de nacht staat hij op om lege blikjes en flesjes te zoeken. ’s Morgens vroeg levert hij die in bij een supermarkt. Soms levert dat maar een paar euro op, maar vannacht had hij geluk: 30 euro. “Daar koop ik eten van en sigaretten en ik spaar voor mindere dagen.” Na het ontbijt gaat hij de krant lezen in de LocHal, de bibliotheek die voor hem voelt als een – zeker in de winter – warme huiskamer. Leidinggevende

Martin Kuijt gaf ooit leiding aan een bedrijf met zo’n 150 werknemers. “Mijn neergang begon eigenlijk na mijn scheiding.” Hij werkte daarna bij het COA, waar hij onder meer sportactiviteiten voor asielzoekers verzorgde. Hij zegt daarna in een geweldsspiraal terechtgekomen te zijn, waardoor hij zich niet meer op een vast adres durft te vestigen.” De suggestie dat die dreiging misschien alleen in zijn hoofd bestaat, wijst hij beslist van de hand. Hoe dan ook, hij leeft al zeven jaar op straat. En als hij dan ’s avonds achter zijn plantenbak ligt, dan denkt hij aan zijn zoon die hij 12 jaar niet heeft gezien. “Dat is mijn drijfveer om door te gaan", vertelt hij geëmotioneerd. "Ik wil hem vertellen wat ik heb gedaan en hoe ik heb geleefd. En ik wil weten hoe zijn leven tot nu toe is geweest.” ‘KRAAK. Vraagt Door’, wordt elke woensdag uitgezonden om 12 uur en daarna herhaald. Het programma is ook via Brabant+ terug te zien.