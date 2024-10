Boer Rik ziet na jarenlange strijd met overheid laatste koeien vertrekken

Na een jarenlange juridische strijd heeft melkveehouder Rik Lagendijk uit Diessen gelijk gekregen van de rechter. Ja, hij overtrad de Meststoffenwet door meer mest te produceren dan mocht, maar hij heeft er geen schuld aan. Hij is blij met de uitspraak, maar koopt er weinig voor. Vorige week zijn na negen jaar vechten tegen de overheid, de laatste koeien van zijn bedrijf vertrokken.

Ironisch genoeg ligt het bedrijf van Lagendijk en zijn vrouw aan de Toekomstweg in Diessen. Maar van een toekomst is geen sprake meer. Na jaren van onrust en het hoofd nauwelijks boven water kunnen houden was het de Landelijke Beëindigingsregeling Veehouderij (LBV) die het gezin heeft gered. “We hoorden twee maanden geleden dat we aan de regeling mochten meedoen. Dat was wel een opluchting”, zegt Rik Lagendijk na een stilte.

Stil is hij van alles wat er de afgelopen weken is gebeurd. Het afscheid nemen van het personeel, het sluiten van de boerderijwinkel en het vertrek van de koeien. Allemaal in de week dat ook de rechtbank zich boog over zijn zaak. Waar hij als verdachte in de beklaagdenbank zat. De NVWA kwam in 2022 controleren op het bedrijf en keek naar de boeken van 2020 en 2021. In 2020 had hij meer koeien in de stal dan waar hij fosfaatrechten voor had. Een overtreding van de Meststoffenwet dus.

Futuristische, duurzame stal

Het begon allemaal zo mooi. In 2015 begon Rik aan de bouw van een supermoderne stal voor zijn koeien. Een stal waar de koeien extra veel ruimte hebben. Qua dierenwelzijn helemaal top en ook de uitstoot van stikstof ging flink naar beneden. De stal was zo futuristisch, dat er eigenlijk nog geen vergunningen voor bestonden. De stal werd gebouwd als 'proefstal', en als voorwaarde werd gesteld dat deze uitgebreid getest kon worden. En om goed te testen moet er worden uitgebreid.

De nieuwe stal werd geschikt voor 250 koeien. 100 koeien meer dan dat hij op dat moment had. En toen kwam er op 2 juli 2015 een aankondiging dat er productiebeperkende maatregelen zouden komen. Na het afschaffen van het Europese Melkquotum, breidden zoveel boeren uit, dat Nederland door het Europese fosfaatplafond schoot. Teveel koeien en dus teveel mest. Het aantal koeien moest aan banden worden gelegd.

“Ik maakte mij toen nog niet zoveel zorgen”, zegt Rik. “Alles was immers al rond. Maar toen kwam er tweeëneenhalfjaar onzekerheid, waarin we niet konden uitbreiden. En die uitbreiding was wel heel hard nodig, want er lagen afspraken met de bank. Stevige afspraken met een forse aflossingsverplichting.”

Loftrompet vanuit Europa

In de tussentijd is de stal klaar en buitelen politici over elkaar heen om de loftrompet te steken. Rik krijgt zelfs bezoek van alle Europese Landbouwministers samen die zijn nieuwe stal roemen. Het is hét toonbeeld van hoe het zou moeten met de melkveehouderij in Europa, zeggen ze.