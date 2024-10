Bieb mist een 'i' in de naam en krijgt schaamrood op de kaken

Ai ai, een bibliotheek die een kapitale spelfout maakt. Dat is zoiets als een scheidsrechter die zichzelf een rode kaart geeft. En rood kleurt het zeker, maar dan van schaamte bij de bibliotheek aan het Raadhuisplein in Best. Of moeten we zeggen 'biblotheek' zoals het in tweevoud te lezen valt op twee grote banners voor de deur. "Dat is niet zo Best", reageert de directeur van de bieb met een woordgrap.

Heel veel mensen valt de ontbrekende i niet op. Hans Pelle wel. Hij woont in een appartement boven de bibliotheek. Als voormalig medewerker van de krant ontging hem de spelfout niet.

"Dat zoiets uitgerekend een bibliotheek overkomt. Misschien hebben ze wel woordenboeken binnen", geeft hij met een glimlach advies.

Hij snapt niet dat iedereen er overheen heeft gekeken. "Dinsdagmorgen hebben ze hier een groot gat gegraven, betonblokken met palen geplaatst en daar de banners aan opgehangen. Er zijn zoveel mensen mee bezig geweest. Vanuit de gemeente, die er verantwoordelijk voor is, zijn nog ambtenaren komen kijken. En niemand ziet het."

De doodnuchtere conclusie van Pelle: "Het zal vervangen moeten worden. Je kunt er niet zomaar een i tussen plakken."

'Beetje dom'

Veel voorbijgangers ontgaat de spelfout inderdaad. "De bibliotheek", leest een passant. Na wat aandringen en een tweede keer goed kijken, dringt het pas door. "De biblotheek, haha. Dat hebben ze misschien gedaan om meer aandacht te trekken. Nou, mocht dat zo zijn, dan is dat best slim", klinkt het met een grote grijns.

"De bieb kan wel wat autocorrectie gebruiken", meent een andere voorbijganger. "Maar ze zullen zich wel verontschuldigen met het excuus dat ze deze banners hebben uitbesteed."

Een andere voetganger die op het Raadhuisplein voorbijkomt, heeft maar één woord nodig: "Dom." Om daarna lekker sarcastisch aan te vullen: "Ik denk dat ze bij de bi-bli-o-theek beter moeten weten."

Snicker

Hoe het precies is misgegaan, weet hij niet. Maar Albert Kivits, directeur van de bibliotheek in Best, toont zich van zijn meest sportieve zijde. Iedereen die de spelfout opvalt, krijgt van de bieb een snicker deze week. "Dat moeten we belonen. We zijn er voor de taalvaardigheid. Op deze manier kunnen we er aandacht aan besteden", aldus Kivits.

Of het expres is? Een stunt? Een lange stilte volgt . “We benutten de spelfout, laten we het zo zeggen. Het is per ongeluk, maar we gebruiken het nu als ludieke boodschap voor taalvaardigheid."