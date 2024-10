Veel meer jonge daklozen dan cijfers zeggen, vreest Johnny die dakloos was

1076 mensen zijn dak- of thuisloos in de regio Breda, onder wie 183 kinderen. Dat blijkt uit onderzoek van verschillende hulporganisaties. Johnny Feskens, directeur van belangenorganisatie Stichting Bredaasche Straatraad, kijkt met gemengde gevoelens naar deze cijfers. Volgens hem ligt het daadwerkelijke aantal namelijk veel hoger. "Instanties willen alles in beeld krijgen, maar niet iedereen wil in beeld zijn", zegt hij.

Johnny besloot terug te gaan naar zijn geboortestad Breda, waar hij niet gelijk een plek kon vinden om te wonen. "Ik moest naar de daklozenopvang. Daar heb ik acht maanden gezeten en toen was ik er klaar mee. Ik werd er doodongelukkig van. Dus nam ik de regie weer in eigen handen en dat is gelukt."

Hij is nu directeur van zijn eigen stichting, maar tien jaar geleden was Johnny Feskens zelf ook thuisloos. Hij woonde in België boven het café dat hij runde. "Ik wist dat het tijdelijk was vanwege het bestemmingsplan, maar ze hebben dat plan naar voren geschoven. Daarom moest ik weg. Uiteindelijk verloor ik mijn café en mijn woning."

Om andere dak- en thuislozen ook te helpen, besloot Johnny de Straatraad op te zetten. "Ik kom mensen tegen die met hun kinderen op straat staan. Samen kijken we dan wat we kunnen doen. Met mijn team kom ik een heel eind", vertelt hij, terwijl hij door het Valkenbergpark in Breda loopt.

Het Valkenbergpark is de verzamelplek voor dak- en thuislozen. Om die reden heeft de gemeente de zitgedeeltes van de bankjes weggehaald, zodat niemand er meer kan zitten of liggen. "Want dan ziet de rest van de wereld de dak- en thuislozen niet", zegt Johnny op een sarcastische toon. Iets verder het park in is een vierkant doolhofje. In de tijd dat Johnny zelf thuisloos was, was dat ook al een berucht plekje. "Als je daar bij hoorde dan hoefde je daar niet trots op te zijn."

Dat er nog altijd veel dak- en thuislozen zijn is voor Johnny geen verrassing. Sterker nog, hij denkt dat het er veel meer zijn dan de cijfers zeggen. "Er zijn veel minderjarigen die niet bij jeugdzorg of andere instanties aankloppen. Uit schaamte of omdat ze dan ergens heen moeten waar ze niet naartoe willen. Deze 'sofahoppers' slapen op de bank bij vrienden en uiteindelijk gaan ze van vriend naar vriend. Ze slapen er, maar ze zijn wel thuisloos."