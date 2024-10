112-nieuws: loshangende tak bungelt boven pad • scooterrijders uitgegleden

08.38

Op de Vijf Eiken in Rijen is een scooter met twee mensen erop onderuit gegaan. Eén van de twee slachtoffers is hierbij gewond geraakt. Of hij ook naar het ziekenhuis is gebracht, is niet bekend.

Hoe de scooter precies onderuit is gegaan, is niet bekend. Mogelijk komt het door de natte bladeren op de weg.