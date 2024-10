112-nieuws: man wordt onwel en raakt van weg • botsing met veel schade

15.33

In Bergen op Zoom zijn twee woningen gesloten waar drugs waren aangetroffen. De eerste is een woning aan de Groeshof werden eind juli verschillende soorten drugs aangetroffen. De drugs lagen verdeeld over woonkamer, keuken en de cv-ruimte. In de slaapkamer werd ook een hoeveelheid cash-geld aangetroffen. Op last van de burgemeester is het huis tot 10 december gesloten. In een woning aan het Wagenpleintje vond de politie in augustus van dit jaar 100 kilo cocaïne. Daarnaast werd op de zolder een bedrag van ruim 380.000 euro. Deze woning gaat tot 10 januari 2025 dicht.