Piet is dankbaar voor schaarse plek in het hospice: 'De hemel op aarde'

Brabant kampt met een groot gebrek aan hospicebedden. Vorig jaar konden in onze provincie ruim duizend patiënten op de wachtlijst niet worden opgenomen, blijkt uit landelijke cijfers. Voor Piet Verleijsen uit Wouwse Plantage was er gelukkig wel een plekje vrij. Hij verblijft inmiddels voor zijn laatste levensfase in hospice Roosdonck in Roosendaal.

Hospices in onze provincie zitten regelmatig vol en kunnen de stijgende vraag nauwelijks aan. “Het is moeilijk aan te geven waar de knelpunten in Brabant zitten, want vaak is het hollen of stilstaan. Op het ene moment is er plek genoeg, terwijl er een paar dagen later weer een wachtlijst ontstaat. Landelijk is de wens om in 2040 de hospicezorg uit te breiden naar achttienhonderd bedden. Nu zijn er dat ruim twaalfhonderd”, aldus directeur Carla Aalderink van de koepelorganisatie voor vrijwilligers in de palliatieve zorg (VPTZ Nederland).

“Het is heel voornaam dat iedereen in eenzelfde situatie deze zorg kan krijgen”, aldus Piet. Verpleegkundige Noortje Kop van het hospice in Roosendaal het met hem eens: “Deze vorm van palliatieve zorg is heel hard nodig. Mensen worden steeds ouder en we krijgen vaker te maken met patiënten die een complex ziektebeeld hebben. Ze kunnen hierdoor in hun laatste levensfase moeilijk thuis blijven. Daarnaast zijn er ook steeds meer mensen met een klein sociaal netwerk.”

De Stichting Groenhuysen heeft naast het hospice, meerdere zorg- en verpleeglocaties in West-Brabant. Roosdonck is met zestien appartementen het op-een-na grootste hospice in Nederland. “We hebben het hospice een aantal jaar geleden uitgebreid met kamers waar de familie kan verblijven. Om aan de toenemende vraag te voldoen, willen we in de toekomst de palliatieve zorg verder uitbreiden in onze andere locaties. We maken daarbij gebruik van de expertise van het hospice in Roosendaal”, zegt woordvoerder Inge Hilberts van de zorgorganisatie.