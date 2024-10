Hier worden nareizigers opgevangen in hotels

Dertig nareizigers-gezinnen worden in hotels in Brabant opgevangen, omdat de centrale opvangplek in Zevenaar overvol zit. Het gaat om locaties in Wintelre, Helmond, Asten en Eindhoven. Nareizigers zijn familieleden van asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen. Omdat er nog geen geschikte woning is gevonden voor de gezinnen, worden ze opgevangen in hotels.

In Nederland worden op dit moment 26 hotels ingezet voor nareizigers. Zij stellen een aantal losse kamers beschikbaar voor de gezinnen. Vier hotels staan in Noord-Brabant: Hotel 46 in Wintelre (zeven gezinnen), het Best Western Nobis Hotel in Asten (tien gezinnen), het Golden Tulip West Ende in Helmond (acht gezinnen) en het Sandton Eindhoven Centre in Eindhoven (vijf gezinnen).

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) vangt nareizigers normaal gesproken op in Zevenaar. Daar is plek voor zo'n 600 mensen. Sinds april van dit jaar is deze opvanglocatie vol. "Het grootste probleem is het gebrek aan geschikte woningen", meldt het COA. "Verder is het belangrijk dat er naast meer woningen in Nederland, waaraan gewerkt wordt, ook meer stabiele opvang komt voor groepen die het COA opvangt. Hiervoor is de uitvoering van de spreidingswet van groot belang."

"Het COA heeft aan het Rode Kruis gevraagd te helpen bij het regelen van overnachtingsplekken", meldt een woordvoerder van het Rode Kruis. "We willen voorkomen dat deze gezinnen met vaak ook veel kinderen op straat belanden", aldus de woordvoerder. Het Rode Kruis kijkt ook samen met de hotels naar het aanbieden van drie maaltijden per dag en mogelijkheden om zelfstandig de was te doen.

Contact gemeenten

Gemeenten worden niet actief geïnformeerd over het komen en gaan van nareizigers. "Aangezien de statushouders in andere gemeenten wonen, valt ook de verantwoordelijkheid voor deze mensen onder andere gemeenten", meldt een woordvoerder van de gemeente Eersel, waar Wintelre onder valt. "Om die reden heeft onze gemeente bestuurlijk gezien dus ook geen verantwoordelijkheid voor de families."

De woordvoerder meldt dat de gemeente Eersel wel door het COA is gebeld over dát er nareizigers in Wintelre worden opgevangen., maar niet hoeveel dat er zijn. "Zo kunnen we de omgeving hierover informeren en transparant blijven communiceren naar onze bewoners", aldus de woordvoerder.