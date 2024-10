Phillis Vanenburg ontroert Nederland met ode aan overleden zus Jaimy

Phillis Vanenburg (26) liet Nederland in tranen achter na haar optreden woensdag bij de talkshow Humberto op RTL4. Ze zong een nummer dat ze had geschreven voor haar overleden zus Jaimy, die begin augustus op 32-jarige leeftijd overleed.

Jaimy had eerder dit jaar de strijd tegen kanker gewonnen, maar haar longziekte bleef haar parten spelen. Ze lag wekenlang in het ziekenhuis in Groningen, waar ze uiteindelijk overleed.

"Toen Jaimy het nummer hoorde, ontwaakte ze uit haar coma."

Phillis, dochter van oud-profvoetballer Gerald, was eigenlijk professioneel tennisster, maar vijf jaar geleden gooide ze het roer ineens om. "Dat vechten, je tegenstander verslinden, dat paste minder bij me", vertelt ze openhartig. "Ik wilde juist mijn kwetsbare kant tonen." Phillisschreef nummers en kreeg zelfs een platencontract. Haar eerste single werd al meer dan 400.000 keer beluisterd op Spotify. Maar voor haar was de allereerste luisteraar van haar muziek veel belangrijker: haar zus Jaimy. Op dat moment lag zij in het ziekenhuis, in coma. "Ik durfde mijn liedje niet aan haar te laten horen, het was zo heftig", zegt Phillis. Aangemoedigd door haar moeder deed ze het toch. Tijdens het luisteren begon Jaimy te huilen en ontwaakte ze uit haar coma. "Als ik er nu aan terugdenk, voelt het als een film," zegt Phillis ontroerd.

"Na haar overlijden vond ik opnieuw troost in het schrijven, daar kwam dit nummer uit."

Na de dood van Jaimy schreef Phillis een nieuw nummer: 'Strijder'. "Deze lag eigenlijk al een lange tijd op de plank, maar ik wist niet hoe ik ermee verder moet. "Na Jaimy's overlijden begon ik brieven aan haar te schrijven. Dat was zwaar, maar uit die brieven kwamen de woorden die ik nodig had." Het werd een emotioneel nummer dat ze woensdag op tv ten gehore bracht. De gasten aan tafel in het praatprogramma van Humberto Tan konden hun tranen niet bedwingen. Zelf bleef Phillis juist heel kalm: "Ik kende mezelf vroeger als een vrij angstig persoon, maar nu voelde ik me krachtig. Dit deed ik met Jaimy naast me."

"We willen iets teweegbrengen."

Jaimy leefde anderhalf jaar langer dankzij donorlongen. Eigenlijk zou zij zelf deze week bij Humberto komen vertellen over haar ervaring met orgaandonatie, maar dat mocht niet meer zo zijn. Daarom besloot Phillis haar optreden op te dragen aan Jaimy en het onderwerp orgaandonatie toch bespreekbaar te maken. "We zijn heel dankbaar voor de afgelopen anderhalf jaar en hopen iets teweeg te brengen bij mensen", zegt Phillis. Phillis weet dat donorschap een gevoelig onderwerp is. "Of ja, gevoelig, mensen praten er vaak gewoon niet over. Net als met een testament schuiven veel mensen het voor zich uit. Ik wil niemand verplichten om donor te worden, maar ik wil mensen wel vragen om er met elkaar over in gesprek te gaan."

"Ik wil niet meer boos zijn op mezelf."

Of Phillis het nummer 'Strijder' ook uit gaat brengen, weet ze nog niet. "Ik moet het nog bespreken met mijn label. Voor nu laat ik het even bezinken", zegt ze. "Ik heb een lange weg afgelegd, ook in mijn tenniscarrière, van mezelf verliezen, gevoel hebben van falen en denken dat ik niet goed genoeg was. Nu voel ik vooral veel liefde voor mezelf en voelt het alsof het zo had moeten zijn." Ze wil verder als artiest, maar wil nu niet te veel aan de toekomst denken. "Mijn zus is er niet meer, dat is iets waar ik nu mee moet leren omgaan. Maar ik ga ook genieten van de trots die ik voel. Dat is een fijnere manier om straks weer achter de piano te kruipen." Kijk hier het fragment uit Humberto terug: