Nepdokter behandelde Anna's dochtertje: 'Had een raar gevoel bij hem'

Woede en onbegrip overheersen bij de 35-jarige Anna*. De ontmaskerde nepdokter van de GGD West-Brabant behandelde ook haar dochtertje. De man is inmiddels ontslagen, omdat hij 4 jaar lang onterecht als basisarts werkte. "Bizar! Ik ben zo boos op hem!"

"Ik voel me bedonderd", zegt ze nog altijd emotioneel. "Het is heel erg dat hij zolang zijn gang kon gaan. Misschien is hij er zelf in gaan geloven?", vraagt Anna zich af. "Heel gek dat hij nooit is gestopt."

Aangifte

Het nieuws over de neparts kwam zo'n twee weken geleden naar buiten. De GGD West-Brabant deed aangifte tegen een oud-medewerker die bijna vier jaar lang als basisarts werkte zonder dat hij geregistreerd stond als arts. Hij is in die periode met ongeveer 1900 kinderen in contact geweest. Volgens de GGD zijn er geen aanwijzingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

De ongeregistreerde arts werkte met kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar oud in de gemeenten Roosendaal, Moerdijk en Rucphen. Het Openbaar Ministerie (OM) bevestigde donderdag dat het om een 30-jarige man uit Roosendaal ging. "Het strafrechtelijk onderzoek is nog in volle gang."

Leerling-arts moest ingrijpen

"Het was een heel ongemakkelijke man en hij deed gek." Anna en haar toen 4-jarige dochtertje gingen naar het consultatiebureau in Rucphen. Ze laat de afspraakbevestiging zien. Daar trof ze naar eigen zeggen de bewuste de nep-arts. Haar dochter had poepangst en wilde een doorverwijzing naar 'de poep-poli', die zou ze ook krijgen.

Vanuit het niets wilde hij een oog- en gehoortest gaan doen. Dat ging nogal stuntelig. "Hij kreeg het apparaat met de piepjes niet aan de praat. Mijn dochter kreeg een complete woede-uitbarsting." Volgens Anna kon de leerling-arts naast hem het ook niet meer aanzien. "Zij heeft de test uiteindelijk overgenomen. Dit is heel vreemd!"

"Hij heeft zijn diploma bij een pakje boter gehad", dacht ze achteraf. "Ik liet het er maar bij zitten. Je gaat ook niet de GGD bellen dat ze een achterlijke arts hebben, dat is gek."

Twijfel

Anna kreeg weken later pas twijfel, toen ze niets van het ziekenhuis hoorde. Ze had toch een doorverwijzing gehad? "Ik belde de GGD en ze zeiden dat ik het ziekenhuis maar moest bellen. Het kan ook lang duren bij het ziekenhuis", kreeg ze te horen. Ze denkt dat de doorverwijzing nooit is aangekomen, omdat je als arts zonder registratie helemaal niet kan doorverwijzen.

Een poos later kreeg ze een informatiebrief van de GGD over een neparts. Ook deze laat ze aan Omroep Brabant zien. Ze ging op internet zoeken en vond de man terug. "Ik kon hem inderdaad niet vinden in het register voor artsen. Ook heeft hij al zijn sociale media verwijderd."

Ook in het patiëntenportaal kan ze niks meer terugvinden over haar afspraak. "De mevrouw van de GGD zei dat het waarschijnlijk te maken heeft dat ze niet willen dat we zijn naam kunnen terug zien in verband met privacy", hoorde Anna.

Met de informatiebrief is ze niet blij. "Ik snap dat ze niet met een bos bloemen aan de deur komen. Ze maken het zich er wel erg makkelijk vanaf met zo'n brief. Nazorg is er niet."

Gefaald

De poepklachten van haar dochter zijn inmiddels vanzelf overgegaan, maar Anna blijft met een nare bijsmaak zitten. "Je moet blind kunnen vertrouwen op de GGD. Ik ga daar nooit meer met een normaal gevoel heen. Zij hebben duidelijk gefaald."