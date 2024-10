Bibliotheek Best vergat niet voor het eerst een letter in eigen naam

Het was schrikken voor de bibliotheek in Best toen ze er woensdag achter kwamen dat er een spelfout op het bord stond. De letter 'i' miste in het woord bibliotheek. Maar het is niet de eerste keer dat deze bieb in de fout ging met het spellen van de eigen naam.

Op het oude pand stond namelijk een bord met de tekst 'biblioteek'. Wel met de 'i', maar zonder de letter 'h'. Het oude bibliotheekgebouw werd geopend in november 1965. Tot april 1984 was de bibliotheek daar ondergebracht. Volgens Kees Dekkers, de coördinator van beeldbank Best waar een foto van het pand is te vinden, heeft dit bord er al die jaren gestaan.

Dat dit twee keer gebeurt bij dezelfde bibliotheek lijkt bijna geen toeval meer. Toegegeven, een foutje is snel gemaakt. Maar twee keer bij dezelfde bieb in de eigen naam? Kunnen ze die dan echt niet spellen?

Directeur Albert Kivits van de bibliotheek in Best begrijpt echter niets van de ophef over deze spelfout uit het verleden. En wilde ons verder niet te woord staan.

Bibliotheek of biblioteek?

De juiste spelling van het woord is bibliotheek met de letter 'h'. Ook toen dat bord op de bibliotheek in Best stond was dit het geval. Taaldeskundige Wouter van Wingerden zegt echter dat er in die tijd wel vaker opzettelijk taalfouten werden gemaakt. "Woorden werden wel vaak geschreven zoals ze uitgesproken werden", legt hij uit.

Volgens hem is 'biblioteek' destijds waarschijnlijk bewust zonder de letter 'h' geschreven. En is het daarmee geen fout die twintig jaar lang over het hoofd gezien is.